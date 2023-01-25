由於原油需求前景不確定以及美國經濟走弱，國際油價今天重挫。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價大跌1.49美元，來到每桶80.13美元。

倫敦北海布倫特原油3月交割價大跌2.06美元，來到每桶86.13美元。（譯者：陳政一）1120125

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