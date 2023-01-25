需求前景不確定、美國經濟走弱 國際油價重挫 05:282023/01/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 需求前景不確定、美國經濟走弱 國際油價重挫。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於原油需求前景不確定以及美國經濟走弱，國際油價今天重挫。 紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價大跌1.49美元，來到每桶80.13美元。 倫敦北海布倫特原油3月交割價大跌2.06美元，來到每桶86.13美元。（譯者：陳政一）1120125 德國總理擬3月訪日 商討烏克蘭局勢、對華戰略 國壽TWO保單 因應兔年不確定 SCFI美西線運價逆勢小漲 業界盼3月貨量增 #不確定 #美國經濟 #走弱 #國際油價 #3月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最暖嘻哈歌手不到半年再訪台 3月開唱票價創韓星新低 16:332023/01/13 娛樂 私募股權公會 拚3月開張 04:102023/01/16 財經要聞 今年大陸經濟復甦 摩根大通經濟學家：消費將成為主引擎 16:362023/01/23 兩岸 歐洲天菜導演帥照狂被粉絲轉發 新片有望搶小金人 03:232023/01/18 娛樂 外資狂掃 台股封關戰萬五 04:102023/01/14 財經要聞 英阻LME恢復亞洲時段鎳期交易 04:102023/01/13 全球財經 通膨有感降溫 經濟學家：美今年難逃衰退 04:102023/01/17 全球財經 金虎量縮封關 金兔樂見萬五 04:102023/01/18 財經要聞 哈薩克總統解散國會 提前3月舉行大選 07:112023/01/20 國際 資金點火 下半年撥雲見日 04:102023/01/19 產業特刊 2022年大陸GDP增長3％ 基建投資高增速收官 13:012023/01/17 兩岸 美經濟大地雷準備爆開？華爾街CEO超害怕：死限快到了 15:062023/01/19 財經 王滬寧3月接任大陸全國政協主席 04:102023/01/19 產業財經 林奕華恐再延至3月到任副市長？ 蔣萬安：照既定規畫進行 15:312023/01/21 政治 美通膨降溫 國際油價上漲 07:412023/01/13 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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