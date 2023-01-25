邊境解封，不少人出國遊玩，近日卻不斷傳出赴日台人變成失格旅客事件。就有一名台灣男子跑到日本過年住宿，洗完澡正要泡湯時遭業者驅趕，甚至驚動警方，原因曝光後讓網友搖頭，直呼臉真的丟到國外。

臉書《爆廢公社》近日有網友投稿，表示朋友跑去日本度假過年，入住飯店後，跑去洗澡，身體洗完正要踏入溫泉時，遭到工作人員大吼制止，但朋友聽不懂日文，以為被無端找麻煩，當下拿起小椅子作勢反擊，因此驚動業者報警處理。事後朋友始終無法理解，更對自己遭遇憤恨不平。

後來原因曝光，原來是朋友身上有著大面積的刺青，而在日本規定中，身上有大片刺青者不得進入大眾浴池，普遍在於日本民風仍偏保守，大片刺青容易讓當地民眾聯想到黑社會人士，因此普遍禁止刺青者泡湯，部分飯店則會提供一片要價200至300日圓左右的刺青貼紙，給當事人蓋住刺青，若不清楚則需要事先上網查詢許可刺青的飯店。

台灣網友看到後也搖頭：「真的沒常識」、「自己無知還好意思怪別人」、「出國前做功課很難嗎」、「怎麼最近失格旅人這麼多」、「在搞下去，日本人真的會對台灣人改觀」、「拜託別再丟臉了」。