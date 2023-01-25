不少晚輩、媳婦越來越抗拒過年回婆家，以免受到親戚、公婆拷問跟使喚，就有一名人妻表示，自己除夕當天，一直在想方設法拖延返鄉時間，沒想到連地基主都「顯靈」伸出援手，讓老公擲筊1小時才擲出聖筊，過程更是笑翻全場網友。

女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》PO文表示，為了拖延回婆家的時間，自己無所不用其極，學會了拜地基主。就在除夕當天，原本與丈夫供奉完地基主就要動身返鄉，結果老公擲筊問地基主吃飽了沒，始終擲不出聖筊，原來是老公擲筊的時候，自己就一直躲在地基主背後小聲說「地基主您慢慢吃，我不敢時間，不夠我再添飯菜」。

沒想到地基主顯靈「力挺到底」，老公擲筊擲了足足1小時，地基主才終於點頭說吃飽了，讓原PO苦笑「地基主為了幫我應該也是吃的很撐，新年快樂，現在就換我上戰場了」。

文章發表後網友們也都樂開懷：「看得出來你很不想回婆家」、「你家地基主也對你太好了吧，羨慕」、「新年開始地基主就要這麼操嗎」、「地基主好上道，知道誰才是真正女主人」、「原來我妯娌一直是這樣玩的XD」、「不能跟婆婆說我家地基主生病了我要留下來照顧他嗎？」、「地基主表示：每年過年我都好害怕呀」、「地基主好人一生平安」。