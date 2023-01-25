行政院長蘇貞昌提內閣總辭後，新閣揆人選終於底定。外傳中研院院士、前副總統陳建仁已經首肯，蔡總統將於明（一月廿六日）日正式對外公布。隨著公布時程揭曉，陳建仁願意挑擔的主因也曝光。

內閣改組卡關，新閣揆究竟由誰接手成謎。被視為最可能接手閣揆的前副總統陳建仁，22日以「相互寬恕、彼此包容，帶來自由、和諧、平安與喜樂」為題，其中提到「是否有人奪取屬於我的地位、說了我的壞話、讓我身體受傷、不公平對待我、沒有尊重我等」，被外界解讀耐人尋味。

根據自由時報，蘇貞昌一月十九日向蔡總統提出總辭，經農曆年假期間慎重的思考與總統當面徵詢意願後，陳建仁已首肯接任新任閣揆。蔡總統將與蘇貞昌盤點閣員去留後，廿六日正式對外公布。

報導指出，陳建仁在中研院還有好幾個研究案在著手，個人非常捨不得，但大局為重，不得不有所取捨。此外，明年一月即將舉行總統大選，政府必須重塑最佳的執政環境，做為民進黨總統候選人的後盾，以延續台灣的民主價值與生存空間，是陳建仁願意團結挑擔的主因。