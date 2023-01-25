在投資人憂慮美國經濟可能陷入衰退之際，又有數間大型企業公布最新財報，美股今天走勢震盪、分歧。
道瓊工業指數小漲104.40點或0.31%，收33733.96點。
標準普爾指數微跌2.86點或0.07%，收4016.95點。
那斯達克指數小跌30.14點或0.27%，收11334.27點。
費城半導體指數下挫21.090點或0.72%，收2913.743點。（譯者：陳政一）1120125
在投資人憂慮美國經濟可能陷入衰退之際，又有數間大型企業公布最新財報，美股今天走勢震盪、分歧。
道瓊工業指數小漲104.40點或0.31%，收33733.96點。
標準普爾指數微跌2.86點或0.07%，收4016.95點。
那斯達克指數小跌30.14點或0.27%，收11334.27點。
費城半導體指數下挫21.090點或0.72%，收2913.743點。（譯者：陳政一）1120125
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