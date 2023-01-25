周興哲駕駛價值844萬起跳的保時捷，載著趙岱新離開高爾夫球場。（圖／本刊攝影組）

27歲的周興哲能寫能唱，年紀輕輕就事業有成，先前才舉辦辦「Odyssey～旅程」世界巡演，更以《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍金馬新人，自創曲〈想知道你在想什麼〉則勇奪金馬獎最佳原創電影歌曲，可說是氣勢銳不可擋；感情方面他也向大6歲的趙岱新求婚成功，感情相當穩定，先前趙岱新還被時報周刊CTWANT直擊幫周興哲遛狗，已提前進入甜蜜的夫妻生活。

手拿著高爾夫球具的周興哲，與趙岱新一同回到師大附近的住處。（圖／本刊攝影組）

去年十一月十七日下午近五點，周興哲與趙岱新離開台北市大直的高爾夫練習場，身為保時捷鐵粉的周興哲，當天駕駛的是Taycan Turbo S，空車價844萬起。五點十分，兩人驅車回到位於師大附近的住處，四分鐘後，趙岱新衣服都還沒換便出門遛狗，在附近的人行道上繞了一圈，周興哲的愛犬「蕭邦」對著燈柱尿尿做記號，手上那只周興哲送她的求婚大鑽戒及名表相當閃眼，拎著塑膠袋的趙岱新等了大半天等狗狗「大解放」，但狗狗東尿西尿就是不上大號，遛一遛後這位準周太太便直接返家。

剛回到家沒多久，趙岱新連衣服都沒換就帶著周興哲的愛犬蕭邦出門散步，手上的求婚鑽戒很顯眼。（圖／本刊攝影組）

雖然周興哲與趙岱新現在感情相當穩定，但並非一路都一帆風順，他們在2018年3月開始正式交往，一開始傳出是女方倒追，不過周興哲否認這個謠言，透露是自己對趙岱新一見鍾情，第一次見面就覺得對方很有氣質，就像是在發光一樣；而周興哲喜歡運動，怕水的趙岱新也為了他克服恐懼，考取潛水執照，還撒嬌說：「都是為了你啦！」不難看出兩人的雙向付出。

蕭邦對燈柱「大放水」，趙岱新拿塑膠袋在一旁看著。（圖／本刊攝影組）

未料他們卻在2020年10月分手，外傳是因為對婚姻沒有共識，分手後兩人也在新北耶誕城的演唱會上同台，並大方在台上擁抱，當時被問到是否有可能復合？趙岱新表示一切隨緣，並沒有把話說死，果然在2021年傳出復合消息，雙方也承認此事，並都透過經紀人回應：「現在很開心！」

周興哲曾透露對趙岱新一見鍾情，兩人卻歷經分手最後仍復合，周興哲還在得獎時公開感謝他的未婚妻。（圖／取自周興哲IG)

兜兜轉轉4年的時間，周興哲去年在歐洲飯店的陽台上簡單布置，拿出特別訂製的一克拉鑽戒向趙岱新求婚成功，並PO出兩人臉貼臉的甜蜜合照，趙岱新手上的大鑽戒更是閃瞎粉絲；而周興哲得到金馬最佳原創電影歌曲後，特別在台上感謝未婚妻，臉上洋溢著幸福之情。這對準夫妻日前也前往日本北海道滑雪，要說是提前預支蜜月，不如說兩人時時都像在蜜月。

周興哲與趙岱新及周予天等人日前一同赴日本北海道滑雪。（圖／取自周予天IG)

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