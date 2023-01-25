台灣民意基金會董事長游盈隆24日在臉書公開一份未曾公布的民調，有高達61.1%的受訪民眾不支持總統蔡英文下令全黨力挺涉入抄襲的前新竹市長林智堅。台大政治系教授左正東認為，游盈隆公布這個民調，是「項莊舞劍，意在沛公」。

左正東24日在中天新聞《張雅婷辣晚報》中表示，論文門的確就是民進黨去年敗選的第一個原因。他比較好奇的是，為什麼游盈隆24日要公布這個民調，是向蔡英文叫板？但是林智堅的事情已經過了，因此他認為有兩個用意。

左正東指出，第一個用意，是在呼應民進黨主席賴清德以前所講的黨內改革，其中一項是處理學倫問題，現在就是要鋪墊，原來有這麼多人當時都不支持蔡英文對論文的處理方式。所以賴清德上台以後，將會有一個不一樣的處理方式，但是他很好奇，賴清德要怎樣不一樣，是道歉，還是要當事者自動放棄學位，還是有其他壯士斷腕的手段？

左正東接著點出，第二個用意叫做「項莊舞劍，意在沛公」，除了林智堅論文有問題外，現在論文最有問題的人就是蔡英文。蔡英文要怎麼處理自己的學倫問題，除非未來她願意把檔案解密。左正東表示，如果蔡英文的論文、學位沒有問題，為什麼檔案要封存30年，所有的升等資料都是公開給大家、學校同仁去檢視的，為什麼她的升等資料要封存起來？這一動作本身就說明很多事情。

左正東認為，游盈隆公布這個民調，等於是在告訴蔡英文，未來這個學倫問題是沒有封頂的，可以沒有上限去處理它。