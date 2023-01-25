今（25）日是大年初四，高公局預估國道交通量為138百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.6倍；北向交通量可達77百萬車公里，為平日年平均的1.8倍，其中國5北上宜蘭-坪林路段將塞爆，預估從今日上午9時塞到明（26）日凌晨2時才會紓解。

高公局表示，今日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局指出，今日國道相關疏導措施包括13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制、15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12至21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。