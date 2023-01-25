過去曾是童星出身的加拿大21歲男星波西懷特（Percy White）。近期因在Netflix熱播影集《星期三》中，飾演有特殊能力、暗戀星期三又愛好藝術的公子哥「賽維爾索普」而受到大批觀眾的喜愛，人氣不斷飆升。而不久前影集才宣布即將開始拍攝第二季，波西懷特就被遭到多名女性指控遭到他「酒後撿屍性侵」，讓他王子形象大受影響。

波西懷特雖出身演藝世家，父母皆為加拿大演員，讓他在童星時期就受到矚目，獲得不少的演出機會，但他沒有因此大紅大紫，直到演出《星期三》才真正開始嘗到走紅的滋味，但沒想到他的事業才剛開始起飛，近日卻被人在網路上爆料他過去過去瘋狂的黑歷史。

一名網友日前在推特上發文爆料，透露波西懷特在高中時期就經常與好友們舉辦派對，並邀請身材火辣又性感的女孩們參加，待「獵物」上門後，他們再將其灌醉並強制發生性關係，事後還拍下受害者的裸體照，隨意公開在網路上供人欣賞、隨便流傳，行徑相當可惡宛如「北美吳亦凡」。不僅如此，爆料者還加碼指控，波西懷特還會對被害女子施暴。波西懷特過去的推特小號也被網友挖出，發現內容涉及了許多關於身材羞辱、恐同、種族歧視等文字，與他在劇中的暖男形象大相逕庭，讓不少人看到後都相當震驚，網路上也立即引發討論。

對此，波西懷特雖沒有出面否認或是發表聲明，但他疑似宣洩情緒的推特小號卻被關閉，讓網友更加懷疑他的所做所為，紛紛發文要求Netflix立刻將他從《星期三》第二季中剔除，而他好不容易經營起的演藝事業，恐將會受到嚴重影響。

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