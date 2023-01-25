一名女網友日前因公公病重命危，她連日照顧公公後，婆婆讓她過年時提早回娘家圍爐，但在她快回到家時，她的母親突然打電話稱父親擔心過年時，她的公公若過世會「帶衰娘家」，要她別回來，因當時是擴音接聽，她的丈夫在旁聽完難過到落淚，她因此對娘家超心寒。

該名女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她的公公日前因為病危，她1月份都在往返醫院和住家，原本已經說好過年時她可以提前回娘家，由小姑接手照顧公公，不過就在她與丈夫開車回娘家途中，她的母親卻打電話要她別回家了，因她的父親說「想好好過年」，擔心她的公公突然過世會「帶衰娘家」。

該女網友當時在車內用擴音接電話，一旁的丈夫聽到岳母一番話開始抹眼淚，後來直接在車內大哭，原PO後在車外打電話給母親吵架，她的母親也認為父親沒錯，還說是原PO用擴音才讓丈夫聽見，讓她心寒發文說「我先生也很擔心我公公，但他還是願意帶我回娘家過年，結果我爸媽居然還這樣對他」。

其他網友留言「聽到這種話真的會很傷心的」、「婆家人比較有人情，讓媳婦先回家過年，反而是娘家人忌諱太多」；不過也有網友認為原PO父親其實是善意「妳跟娘家人都是用自己的立場，今天妳爸沒打這通電話阻止妳回去，先生會哭的更慘，妳們一家和樂笑嘻嘻的吃飯，先生看在心裡會怎麼想…爸爸不說難聽話！不懂的妳帶他（丈夫）回家有多殘忍知道嗎？」