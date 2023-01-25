Whoa... 😬 Stefanos Tsitsipas came THIS close to hitting a ball kid out of frustration in an incident eerily reminiscent of Novak Djokovic's controversial US Open default. 😳



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澳網第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在8強戰以直落三獲勝闖進準決賽，他暴躁的脾氣險些讓自己失格。比賽中對手雷赫茨卡（Jiri Lehecka）一記強力正手拍打成致勝球，西西帕斯在底線沒追到球，那球從牆壁反彈之後，憤怒的西西帕斯揮拍再把球砸回去，差點打到後面的撿球童。

擔任球評的前球王庫瑞爾（Jim Courier）說：「西西帕斯真的很好運，他憤怒揮拍那球幾乎砸中撿球童，如果不幸打中，他就必須以輸家身分離場了。他不該那樣做的，他必須更小心，那樣做很危險。喬柯維奇（Novak] Djokovic）幾年前在美國公開賽因為打到一個線審而被判失格。現在已經沒有線審了，但當你打到場上的其他人還是會被判失格。」

西西帕斯辯解說：「我有看見那位撿球童，我是個職業網球選手，我肯定不會瞄準他，我只是把球打回牆壁。在我看來那位撿球童距離還很遠，必須偏得很遠才會打到他。當然就算把球打回牆壁也是不好的行為，我不認為我打得很用力，但這不重要，我不滿意自己的行為，我不該這麼做，但事情已經發生了。」

這球出現在第3盤，當時西西帕斯已經連贏兩盤，並且在對手的發球局領先，被對手拿下一球就發脾氣，可見他還是太急躁了。身為希臘人，西西帕斯說他很喜歡澳洲，因為他有一個最愛的女演員瑪格蘿比（Margot Robbie）就是澳洲人。