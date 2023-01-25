2024大選備受各界熱議，新北市長侯友宜、副總統賴清德更是被看好可望表藍綠出戰。對此，命理師謝沅瑾也分析了兩人的面相，並指出賴清德會有貴人相助，侯友宜的執行力則相當不錯，但兩人也都有各自的挑戰，其中侯的會更多一些。

謝沅瑾23日在政論節目《新聞面對面》表示，面相通常要注意幾個重點，而第一個重點在「額頭」上。他指出，古代君主的額頭兩側會有條向上的線，當時的介定是，只要出生時那兩條線很明顯，容易「少年早發」，甚至很容易當上「九五之尊」。二個重點為「氣色」，謝沅瑾說明，當官的人額頭氣色都會很亮，尤其在選選前的那一個月內，額頭氣色的好壞，會決定候選人得票的好壞。

面相的第三個重點，是「法令紋」，謝沅瑾提到，古代跟現代都認為法令紋跟掌權有關，他也以清朝慈禧太后與前總統李登輝為例，指出兩人都有很明顯、且很深的法令紋。而最後的重點，則是今年度的生肖運勢好不好。

謝沅瑾接著拿出賴清德與侯友宜的官方肖像照進行比較，他指出，肖像照中賴的額頭氣色非常光亮，但法令紋較不明顯，這代表賴還需要一段時間的磨合，只要支持度再更高時，法令紋可能就會比較明顯了。同時，賴清德生肖屬豬，而屬豬的人今年度貴人運很旺，會有貴人幫助。

而在侯友宜的部分，謝沅瑾說明，侯的額頭雖然也發亮，可是與賴清德的相比，會稍微黯淡些，但侯的法令紋非常的漂亮，這代表他的執行力是相當不錯的。然而，侯友宜屬雞，在生肖上今年度正好犯太歲，因此謝沅瑾示警，侯接下來可能要面臨更多各方面的挑戰。