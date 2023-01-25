農曆春節不少人出國旅遊，一名網友表示，看新聞不少觀光業者推廣越南旅遊，好奇問網友「若你是外國人，會想到台灣還是越南旅遊？」網友一面倒推越南，認為台灣的旅宿比較貴，指越南便宜又好玩，跟台灣相比較有潛力。

原PO近日於PTT八卦版指出，看到新聞報導越南有富國島，台灣許多觀光業者不斷推廣越南旅遊，感嘆台灣沒有代表景點，問「若你是外國人，會想到台灣還是越南旅遊呢？」

疑問上線，網友一面倒選越南，「越南很有潛力超越台灣」、「越南，懂得就懂」、「越南的遊客人數本來就比台灣多？到底有多無知」、「早就輸慘了，人家越南還辦過F1賽車」、「越南真的比台灣好玩，服務也超好」、「低調好嗎？越南便宜又好玩」。

留言中也有不少人感嘆台灣旅遊高價，「台灣旅遊都太貴」、「台灣飯店有夠貴」、「台灣就是弄超貴」、「台灣旅宿比較高貴」、「台灣比較貴，只剩人情味能嘴」、「台灣旅遊是世界後端班吧！超無聊」、「台灣旅遊怎麼上得了檯面」、「想在鬼島玩第一步，訂房間看到價錢就會打退堂鼓了」。