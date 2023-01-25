新竹市區日前出現3隻鵝悠哉在大街散步，一旁沒有飼主看顧著，3隻鵝還直接在馬路中央站著，被好心駕駛下車驅趕到路旁，3隻鵝的表情「嚴肅」、列隊走路的超萌身影在新竹地方社團瘋傳，有網友稱曾目睹一名中年男子在遛鵝，疑似就是飼主，紛紛留言笑說「誰家的年菜跑出來了」。

有網友在臉書「新竹爆料公社」分享影片，新竹竹光路上日前出現3隻體型壯碩的白鵝竟待在十字路口正中間，當時3隻鵝的前後方都是等紅燈的大量車潮，最後是一名好心車主趕緊下車上前驅趕鵝到路旁，3隻鵝用緩慢步伐一同被趕走的逗趣畫面全被錄下，原PO發文笑說「誰家的年菜跑出來了啦！」

據悉這3隻鵝原先是出沒在新竹城隍廟附近被民眾目擊，3隻鵝「擺臭臉」在路上行走引起側目。（翻攝自臉書「新竹爆料公社」、「新竹大小事」）

據悉這3隻鵝原先是出沒在新竹城隍廟附近被民眾目擊，3隻鵝「擺臭臉」在路上行走引起側目。（翻攝自臉書「新竹爆料公社」、「新竹大小事」）

其他網友留言「前幾天才po在街上溜鵝，今天這種阻街不該依動保法開罰嗎」、「經濟不景氣！連主人都要棄鴨了」、「過年沒有物流，他們只好自己走」、「這三是要去台西鵝肉城啦」、「不要亂拿捏！會被告哦」、「今天比較冷，來個薑母鴨壓壓驚」、「車輾了就鴨碎了！咦？是鵝呀」。

不過據悉這3隻鵝原先是出沒在新竹城隍廟附近被民眾目擊，3隻鵝「擺臭臉」在路上行走引起側目，也有網友稱曾看見一名中年男子在溜鵝，對方疑似就是鵝主人，還有人說曾看見有4隻鵝，目前這幾日鵝仍在新竹市區到處散步，照片曝光引起不少討論。