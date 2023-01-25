百萬YouTuber愛莉莎莎先前開設自媒體課程，一上線就吸引上萬人報名，更有網友預估光靠課程就可進帳將近六千萬；然而每每上傳影片就引發討論的她，在最新上傳的影片中自爆感情私生活，並自揭與「親密情侶」斷絕關係。

愛莉莎莎昨（24）日最新上傳的影片中以「窮到付不出貸款？失戀？回顧2022的五件人生大事！」為標題，首次公開自己的「私生活」，更表示去年與兩名很親近的朋友「斷絕關係」一人是原本很親近的朋友，另一人則是「很像情侶關係的人」。

至於為何要封鎖原本很親近的朋友，是因為對方喜歡沒事一直找架吵，而很像情侶關係的那位，雖然雙方都曾說過喜歡對方，不過她覺得對方不是很合適，對方也覺得與她不適合繼續走下去「可是因為還有感情在，所以還繼續糾纏著」。

然而，對於會與兩位斷絕關係，愛莉莎莎表示，自己之前上過「冥想課」，因此開始察覺每個人帶給自己的能量，與對方相處時的感覺是很舒服、很自在、很安心，還是「是不安的感受大於快樂的感受」，因此她察覺這兩人對自己帶來許多負面的感受，所以就下定決心「切斷連結」，另外，她也強調「以前的自己比較會為了維持一段關係，忽略自己的感受，而現在的自己比較會察覺自己的情緒，來決定要不要繼續維持一段關係。唯有脫離這些人，才可以遇到讓自己有正面能量、正面情緒的『新對象』」。