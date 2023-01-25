大陸頂流女星楊冪過去因演出多部人氣影視作品，包括電視劇《神鵰俠侶》、《宮鎖心玉》和《三生三世十里桃花》，及電影《小時代》系列女主角，使她人氣不斷攀升、登上事業巔峰。而適逢過年，她也回到家鄉並曬出照片與網友們分享過年的氣氛，但眼尖的網友們一看卻發現「她變了」。

楊冪在昨（24）日大年初三時，於微博上PO文表示「大過年的，什剎海走著，糖葫蘆安排」並曬出多張照片」。照片中，只見她穿著一件白色毛外套，搭配黑色毛貌與長褲，加上口罩整個人幾乎全身包緊緊，但只露出一雙眼睛的她，卻也被網友發現她似乎將頭髮染成了藍色，並剪成了短髮，與過去的黑色波浪長髮大相逕庭，吸引不少網友的注意。

看到照片後紛紛留言表示「藍髮」、「好美啊老婆」、「我的媽呀」」、「老婆染藍髮了嗎？」、「哇哇哇！藍髮冪子」、「藍髮也好看」、「老婆過年快樂」、「好期待老婆的新造型」、「老婆新年快樂，我知道了，明年春節去什剎海偶遇」、「老婆玩得開心」，意外吸引大批網友留言讚賞。

事實上，楊冪所屬的嘉行楊冪工作室在不久前也曾PO她先前出席「春晚」表演節目時的禮服辣照，但當時的她還是一頭黑髮，如今變成藍色短髮，也讓人不禁好奇她接下來將演出什麼角色。