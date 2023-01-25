為吸引台灣觀光客，帛琉觀光局日前宣布台灣旅客入境後就會直接發放100美金（約新台幣3027元），活動僅至3月31日止，吸引不少人決定前往旅遊。帛琉總統惠恕仁昨（24）日過境台灣時，除了歡迎台灣遊客到帛琉玩外，也用中文說「恭喜發財」，向台灣人拜年。

惠恕仁昨日過境台灣時，出席新光第40屆登高大賽活動暖身，受訪時他提到，上次來台灣是在去年10月，當時是來參加非常重要的場合，事後重啟定期航班，前去帛琉的觀光客人數開始成長，帛琉觀光局在討論後決定給予台灣旅客特別的優惠，發放100美元的政策也創造出不錯的成績。

「帛琉的水溫依然相當溫暖！」惠恕仁表示，與目前是冬天、天氣非常寒冷的台灣不同，帛琉的其中一個優點是總是很溫暖，現在到帛琉玩除了可以有一趟療癒的旅程外，依然還可以大海中徜徉，「歡迎大家來帛琉玩，享受我們的文化，溫暖的大海及陽光。」

惠恕仁強調，台灣與帛琉有非常特別的友誼，帛琉非常感激中華航空重啟定期航班，也因此在討論後，決定要給予獨屬於台灣旅客的特別優惠，「這是只有給台灣的，因為你們非常特別！」