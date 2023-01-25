一艘香港籍貨船24日深夜在日本西部的長崎外海翻覆後沉沒，船上包括大陸、緬甸籍船員等22人搭乘救生艇逃生，目前已知當中4人獲救，另有18人失蹤。

（08：52更新）一艘在香港註冊的貨船24日深夜在日本西部的長崎外海翻覆後沉沒，船上包括大陸、緬甸籍船員等22人搭乘救生艇逃生，目前已知當中4人已獲救，另有18人失蹤。

綜合日本共同社、日本TBS電視台報導，這艘裝載木材、總噸位達6551噸的香港籍貨船「JIN TIAN」號於24日深夜11時15分發出求救訊號，船隻在日本西部長崎縣無人島男女群島以西110公里處附近翻覆。

25日凌晨2時46分，22名船員登上救生艇逃生後貨船沉沒。22名船員中有18人為中國大陸籍、8人為緬甸籍。

日本海上保安廳隨即出動2艘巡邏艇、1架飛機前往搜救，同時請求日本自衛隊及南韓海上保安廳支援，日韓兩國一共出動8艘船、2架飛機及1架直升機搜救，上午7時「JIN TIAN」號翻覆、沉沒5小時後，一艘私人船隻發現、救起4名在海上漂流的大陸船員，據信其餘18名船員搭乘救生艇漂流，日本海上保安廳仍在搜尋這些人員下落。