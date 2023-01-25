前紅雀三壘手羅倫（Scott Rolen）入選2023年棒球名人堂，今年是他第6度叩關，最終以76.3%得票跨越75%門檻，前洛磯一壘手海爾頓（Todd Helton）以72.2%得票飲恨，前太空人救援王比利華格納（Billy Wagner）獲得68.1%得票位居第3。

羅倫1996年在費城人初登大聯盟，隔年摘下國聯新人王，後來轉戰紅雀並於2006年助隊摘下世界大賽冠軍，他個人7度入選明星賽，拿了8座金手套獎（三壘手史上第4），生涯2077支安打，517支二壘打，316支全壘打，打擊率0.281，攻擊指數0.855。羅倫在2018年初次叩關時只拿到10.2%選票，每年穩定上升，去年達到63.2%，因此被看好在今年過關。羅倫2012年球季在紅人隊結束大聯盟生涯。

這是美國棒球作家協會BBWAA連續兩年只選出1位球員進入名人堂，去年的入選者是「老爹」歐提茲（David Ortiz）。此外，一壘手麥格里夫（Fred McGriff）也透過當代棒球委員會入選了2023年名人堂。

海爾頓以生涯打擊成績而言，2519支安打，592支二壘打、369支全壘打、打擊率0.316，攻擊指數0.953全面超越了羅倫，拿過3座金手套和1次國聯打擊王。美媒指出海爾頓除了沒拿過世界大賽冠軍，他因為生涯17年都效力洛磯（1997-2013），洛磯主場庫爾斯球場是有名的打者天堂，這也稍微不利於他的評價。