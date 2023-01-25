新北市新店區今（25）日上午8時許，發生住宅火警意外，新北市消防局獲報後遣7分隊、1中隊、1大隊。各式消防車輛25車、消防人員74名前往救援，並在現場救出1名40歲婦人及1名4歲男童，2人皆無外傷、意識清醒，被送往醫院檢查。

這起火警發生在新店新坡一街的4樓民宅，起火點位於3樓客廳，警消進入後使用共生面罩救出2位民眾。經警消初步了解，是客廳的電視櫃起火燃燒，詳細起火原因需要調查，而救出的民眾沒有外傷、意識清楚，被送往醫院做詳細的檢查。