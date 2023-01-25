農曆正月初四是接神日，西螺福興宮依循舊例，在初四接神、抽出俗稱國運籤的公籤，福興宮抽出的癸卯年公籤是第27首戊辰籤，籤文為「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂，財寶自然終吉利，凡事無傷不用求。」

福興宮解釋，「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂，財寶自然終吉利，凡事無傷不用求。」算是中上吉籤，內容是需審慎決策時，可以多方思考，自然而然會有權衡之計迎刃而解。

另外抽出人口籤，為第28首（戊午），籤文為「於今莫作此當時，虎落平陽被犬欺，世間凡事何難定，千山萬水也遲疑。」

五穀籤為第49首（壬子），籤文為「言語雖多不可從，風雲靜處未行龍，暗中終得明消息，君爾何須問重重。」

六畜籤為第9首（乙巳），籤文為「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看，不知此去相愛，他日與我卻無干。」

西螺福興宮董監事率領信徒在初四子時舉行接神儀式，鳴鐘鼓36次迎接朝天述職正神聖駕回宮，隨後進行開聖籤抽癸卯年公籤。