網紅謝立琪（Kiki）在就讀北藝大美術系時，就憑著甜美臉蛋以及D罩杯火辣身材成為PTT表特版常客，加上她過去曾穿上國旗比基尼，因此有著「國旗正妹」的美稱。而經常在網路上分享火辣穿搭的她，正逢農曆新年她也不忘向粉絲們拜年，只不過性感的穿著還是讓網友們忍不住暴動。

謝立琪在除夕時就曾PO出照片表示「Kiki財神降落！祝福大家兔年大吉，恭喜發財！！！」而照片裡只見她穿著一件胸口挖空的高衩改良旗袍，並戴上財神爺所帶的帽子，化身性感財神爺，性感深溝與火辣腿根因此一覽無遺，謝立琪還不忘轉到背面，眾人才發現她不僅背部幾乎全裸，下半身也只剩下丁字褲，讓性感的翹臀曲線被看光光。

不過，這樣還不夠，謝立琪隨後又PO文表示「JKF 祝大家新年快樂，萬事如意迎新年，玉兔迎春旺全年」她還透露「第一次玩換裝，喜歡哪一套」，而一旁附上的影片裡，謝立琪一下穿著胸口的大紅色旗袍，一下換上透視紅色肚兜搭配丁字褲以及類似全裸的透膚旗袍，跟著音樂扭腰擺臀，前凸後翹的完美曲線也因此展露無疑。網友看到後紛紛暴動表示「琪琪穿的每一套都愛」、「太辣」、「太辣了，快脫光了」、「一套比一套精彩」、「小朋友才做選擇 我全都喜歡」、「每一套，都大飽眼福」。