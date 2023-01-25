美國媒體報導新任聯邦眾議院議長麥卡錫計劃春季訪台，對此，美國國務院發言人普萊斯表示不清楚。他重申國際社會對台海和平穩定的重視，也擔憂中國試圖創造新常態、破壞現狀。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）日前引述一位直接參與會談的官員報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃今年春季訪問台灣，五角大廈為此預做準備。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在例行媒體簡報被詢問時表示，不清楚麥卡錫是否宣布任何旅行計畫。他重申國務院立場指出，國會是對等的獨立機構，國會議員自行做決定，包括規劃中的旅行。

去年8月時任民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍舉行大規模軍事演習，升高區域緊張。

普萊斯指出，美方對北京處理兩岸議題方式感到擔憂，認為中國顯然期望破壞真正支撐台海數十年穩定和平的長期現狀。美方不樂見此遭侵蝕。

他表示，美方擔憂裴洛西訪台後，中國以此為由加速正在做的事，試圖創造新常態與破壞現狀，這是美方極力避免，也是未來將持續關注的。

普萊斯指出，與中國官員會談時，除討論俄羅斯入侵烏克蘭，也討論兩岸議題。在討論中，美方都強調國際社會對台海和平穩定的重視並堅持現狀。

裴洛西去年訪台引發國際熱議，麥卡錫當時公開呼籲裴洛西應該去台灣，並透露若當選議長，也有意率團訪問；若果真成行，麥卡錫將成為1997年以來第3位訪台的美國國會議長。（編輯：廖漢原）1120125