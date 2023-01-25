華府智庫一份報告指稱，美軍裝備庫存不足以因應當前環境，並特別點名在台海與中國的戰爭。對此，美國國防部發言人賴德表示，不論全球情況如何，美軍長期以來都做好準備。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）昨天發布報告指出，美國國防工業基礎並未對當前存在的國際安全環境做好充分準備。面對重大區域衝突，例如在台灣海峽與中國發生戰爭時，美軍使用的彈藥可能會超過國防部目前的武器庫存。

這份由CSIS高級副主席兼國際安全項目主任瓊斯（Seth G. Jones）撰寫的報告根據一系列兵推結果警告，在台海衝突中，美國可能在不到一週，就會耗盡遠程、精確引導彈藥等武器。這些情況可能會削弱美軍對中國持久戰力。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）今天在例行媒體簡報被問及對報告看法時表示，沒有評論。但他強調，國防部是規劃機構，「國防戰略」（National Defense Strategy）清楚表明，中國持續是美國面臨步步進逼的挑戰，國防部為此制定預算、訂定規章並進行訓練。

他有信心不論全球情況如何發展，正如美軍長期以來的行事，將做好準備支援所有需求。

儘管不願答覆中國可能侵台的假設性問題，賴德重申，美軍在整體印太區域維持各項實力，也會持續與韓國、日本及區域其他盟友夥伴密切合作，維護自由開放的印太地域。（編輯：廖漢原）1120125