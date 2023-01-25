一名35歲的人夫分享，最近把老家賣了，想買一間大一點的房子，並把2個妹妹接過來一起住，卻遭到老婆嚴正反對，讓他很困擾，因為他的本意只是想幫妹妹們省錢，讓她們住到結婚為止，引起網友討論，不少人大呼這是什麼鬼故事，兩人應該好好談談，否則就趕緊離婚。

一名男網友近日在Dcard上分享，他是個35歲的已婚男子，不打算生小孩，底下有2個妹妹，最近他把老家賣了，加上原本的存款，有千萬積蓄可運用，他想買間更大的房子，並想將2個妹妹接過來一起住，直到她們結婚，但老婆卻堅決反對。

男網友表示，爸媽在7年前就分財產了，當年他分到300萬的財產和老家，2個妹妹則是分別拿到200萬，當時老家的價值約莫600萬，而他則從18歲起就負責照顧家中的長輩，小至打掃家裡，到各類接送都由他一人負責。

男網友指出，2個妹妹分到200萬以後，到處亂花錢，直到最近才洗心革面，努力工作存錢，2022年初他問過妹妹的經濟狀況，其中一個人說存款有150萬，另一個則有200萬，且兩人都有穩定交往的男友，目前在存錢規劃未來。而他想稍微幫忙2個妹妹，就想說買棟大房子讓妹妹一起住，如此一來就可以省下每月在外面租屋的費用。

男網友說，新房子不會和老婆拿錢，而他和老婆目前租的房子也都是由他出錢，其他生活費則是採AA制，但老婆卻對於和妹妹們同住的想法很反彈，讓他感到很困擾。

貼文引起網友討論，「妹妹是幾歲，如果一輩子不結婚是要永遠同住嗎」、「如果是我，我也不想跟妹妹一起住，說到底依舊是外人，沒在給你結婚後一家人的啦」、「如果你是我的另一半，我一定立馬離婚」、「哪個老婆會支持跟小姑一起住？」另有網友則建議，原PO可能跟妹妹們的感情很好，建議可以透過其他方式來幫妹妹，同住衍生的問題很多。