YouTuber蔡阿嘎與二伯結婚多年育有二子「蔡桃貴」和「蔡波能」，今年農曆春節一家四口如過往一同南下過年，今（25）日他開夜車載著妻兒北返回家，在家人們都睡了，但他卻堅持做完兩件事才要休息，讓萬人讚爆直呼「人夫榜樣」。

蔡阿嘎今（25）日凌晨兩點開車載著妻兒北上，到家已經凌晨四點了，且當二伯與兩個兒子都已熟睡時，蔡阿嘎卻堅持將行李整理好，衣服全部洗好曬完才去休息，並附上他與曬好衣物的合影，連他自己也不禁讚嘆「給自己一個掌聲鼓勵～嘎哥好棒！」更自誇「好優秀的老公～難怪二伯這麼愛我！」

貼文曝光後，吸引上萬網友大讚「我的擇偶標準都因為你越來越高」、「超厲害～開夜車這麼累還堅持曬完衣服」、「優秀的人夫，優秀的老闆，優秀的清潔大師」、「嘎哥太強了！真的是國民人夫榜樣！」然而，也有男性網友笑回「要逼死天下的男人嗎？」、「這個男人太狠了」。

事實上，蔡阿嘎自2008年以愛台灣文主軸在部落格上傳時事議題影片與搞笑影片，而他在2014年達成臉書百萬粉絲、YouTube頻道百萬訂閱、YouTube頻道點閱人次破億等紀錄，截至2019年頻道訂閱數就已超過200萬，成台灣第三個訂閱人數超過200萬的YouTube頻道。