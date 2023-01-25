初四（25日）為接神日，是眾神回到人間的日子，大家通常會在下午迎接灶神回到家中，小孟老師在臉書粉專分享7大禁忌，包括不能出遠門、不可在廚房裸體或換衣服、情侶不宜在廚房壁咚、不可在廚房罵小孩或爭吵、不可用針線，另外迎財神日不可自私小氣，可將拜完禮品分送給他人，這樣財神將賜予更多金銀財寶。

【初四7項禁忌】

1、不可出遠門：

灶王爺這天會來查戶口，所以不能出遠門。

2、不可在廚房裸體、換衣服：

灶神為廚房之神，因此不可以在廚房裸體、換衣服。

3、不可在廚房壁咚：

情侶與夫妻不宜在廚房壁咚，若觸犯容易影響夫妻情侶感情。

4、不可在廚房罵小孩或爭吵：

切勿在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神星君生氣無法給你們加持。

5、不可在爐灶堆東西：

爐灶不要堆東西或有剩菜剩飯，需整理乾淨，並誠心禱告希望灶神給予一家平安。

6、不用針線：

初四最好不要用針線補衣物，因為補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節避免使用。

7、迎財神日不可自私小氣：

迎財神日不宜自私，宜將拜完的禮品送給人，也適合佈施，如此一來財神會再賜你更多金銀財寶。