初四（25日）為接神日，是眾神回到人間的日子，大家通常會在下午迎接灶神回到家中，小孟老師在臉書粉專分享7大禁忌，包括不能出遠門、不可在廚房裸體或換衣服、情侶不宜在廚房壁咚、不可在廚房罵小孩或爭吵、不可用針線，另外迎財神日不可自私小氣，可將拜完禮品分送給他人，這樣財神將賜予更多金銀財寶。
【初四7項禁忌】
1、不可出遠門：
灶王爺這天會來查戶口，所以不能出遠門。
2、不可在廚房裸體、換衣服：
灶神為廚房之神，因此不可以在廚房裸體、換衣服。
3、不可在廚房壁咚：
情侶與夫妻不宜在廚房壁咚，若觸犯容易影響夫妻情侶感情。
4、不可在廚房罵小孩或爭吵：
切勿在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神星君生氣無法給你們加持。
5、不可在爐灶堆東西：
爐灶不要堆東西或有剩菜剩飯，需整理乾淨，並誠心禱告希望灶神給予一家平安。
6、不用針線：
初四最好不要用針線補衣物，因為補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節避免使用。
7、迎財神日不可自私小氣：
迎財神日不宜自私，宜將拜完的禮品送給人，也適合佈施，如此一來財神會再賜你更多金銀財寶。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。