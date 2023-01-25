冬天通常都是過敏兒的惡夢，不僅因為天氣的轉變，更因為空汙問題而導致過敏症狀加劇，據全台空氣困擾大調查發現，高達77.7%的民眾針對空氣清淨度擔憂「過敏、氣喘、咳嗽、流鼻水等呼吸道問題」，其中以30到49歲的壯年族群或是與父母、6歲以下幼兒同住的族群最為在意，尤其溼冷的冬天，全台有67.8%民眾都對環境溼度深感困擾，最擔憂的仍是引起呼吸道不適相關問題，LG就趁過年前推出了完整的空氣對策陣容，包括專業型的PuriCareTM 360°空氣清淨機、複合功能的PuriCareTM AeroTowerTM 風革機及PuriCareTM UV抑菌雙變頻除濕機。

LG PuriCare UV抑菌雙變頻除濕機日除濕量最高達19公升，可接排水管省去倒水困擾，內建的變頻馬達、變頻壓縮機，24小時除濕只要一元台幣。（LG提供）

LG PuriCare UV抑菌雙變頻除濕機提供衣物乾燥與烘鞋、烘衣櫥的功能，讓衣物不再受潮產生異味。（LG提供）

像LG PuriCare UV抑菌雙變頻除濕機，就結合了空氣清淨的功能，利用奈米離子淨化外部空氣，去除空氣中有害物質，同時機體自動乾燥功能，能風乾機體內部，避免黴菌及臭味的產生，有效解決調查中民眾最在意的引起過敏、氣喘等呼吸道問題，此外還能提供衣物乾燥與烘鞋、烘衣櫥的功能，讓衣物不再受潮產生異味，更有超大容量水箱，日除濕量最高達19公升，也可另接排水管的設計更是省去倒水困擾，而且內建的變頻馬達、變頻壓縮機，節能省電，自動滿水停機不浪費，24小時的全天候除濕只要1元台幣，解決民眾在意的耗電問題，輕鬆解決空汙與潮溼的問題。

LG PuriCare 360°空氣清淨機具有360 度淨化與雙層出風口，將乾淨空氣吹送至7.5公尺。（LG提供）

而LG也在31日前推出「LG除舊布新，揪友一起過好年」活動，活動期間內邀請好友將LG Taiwan LINE官方帳號加為好友，即可獲得500元購物金，每成功邀請1位好友 LG Taiwan LINE 官方帳號加為好友，即享有LG官方線上商城500元購物金序號一組，若成功邀請第2位好友就享有LINE POINTS 5點抽獎機會一次，再成功邀請第3位好友即享7-11 20元0商品卡抽獎機會一次。