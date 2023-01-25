隨世界各國解封，不少民眾出國旅遊，中國醫藥大學附設醫院國際中心副主任黃軒表示，雖然世界衛生組織（WHO）將新冠肺炎的建議措施放寬，不代表病毒變乖，提醒民眾報復性旅遊同時，新冠病毒也在報復性地擴大，最好戴著口罩，尤其是高風險族群、接觸過新冠病毒的人、有高危風險患重症新冠的人、處於擁擠或封閉不良空間的人，因為口罩仍是對抗新冠病毒的最關鍵工具。

黃軒今（25）日於個人臉書粉專指出，許多民眾報復性旅遊同時，新冠病毒也在報復擴大中，且沒有停止跡象。他說世界衛生組織在1月13日針對新冠肺炎提出新建議，包括一率戴口罩、縮短隔離時間和做好個人衛生習慣。

黃軒表示，世界衛生組織之前對戴口罩的建議，都是根據新冠病毒的「流行病學」情況提出，以當地的流行病學趨勢和住院率、社區的疫苗接種覆蓋率作為指標。他說，目前新冠病毒在全球傳播，無論當地新冠病毒流行情況如何，都要使用口罩，尤其是高風險族群、接觸過新冠病毒的人、有高危風險患重症新冠的人、處於擁擠或封閉不良空間的人。黃軒強調，其中報復性旅遊，人群聚集在一起，就是其中之一。

黃軒說，世界衛生組織還建議，若新冠患者使用快篩結果為陰性，就可提前解除隔離；有症狀感染者，即使在沒有篩檢的情況下，從症狀出現起隔離10天後解隔。如果是無症狀感染者，即使在沒有篩檢的情況下，只要隔離5天就好。

黃軒表示，世界衛生組織放寬對新冠肺炎的建議措施，不代表病毒變乖，大家就可以不顧自己的衛生習慣，建議最好戴著口罩，因為口罩仍是對抗新冠病毒的最關鍵工具。