教育部補助大專校院學生社團於今年寒假期間赴教育優先區中小學校辦理免費營隊活動，除了培養大專學生自我成長、積極奉獻及關愛社會的服務精神，也期許教育優先區中小學生能夠有一個充實、溫暖又精彩的寒假。

今年寒假，教育部共補助246梯次的營隊活動，由6852名大專校院學生社團組成青年志工服務隊，分赴235所教育優先區中小學校辦理營隊活動，提供1萬1129位中小學生免費參加。

參與計畫的大專學生社團豐富多元，包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等各類專門領域，由大朋友帶領小朋友們玩轉學習，擴展課外視野及探索正向的課餘興趣外，也藉以發展多元化素養及培養生活適應、問題解決能力。

就讀國立台北教育大學心理與諮商學系4年級陳姿妤，因為想脫離舒適圈，所以加入校內「關懷台灣志工隊」，希望能夠服務偏鄉學童，大學期間，已陸續申請參加5次教育優先區營隊活動。未來立志成為國小專任輔導教師的陳姿妤，希望能透過營隊活動，幫助、守護有故事的孩子，也期待藉由營隊活動發揮自我價值，成為一個帶給他人溫暖的人。

在本次營隊活動，「關懷台灣志工隊」特別設計許多遊戲引導，希望學童能在營隊期間，經由競賽遊戲獲得互助、團結的概念，並建立同理心與自信心，為孩子的成長，帶來正面的影響。

台大森林環境暨資源學系研究所碩一的李學承，在對不同文化好奇心的驅使下，加入「慈幼會山地服務團」，並且參加了7次教育優先區營隊活動，隨著參與次數的累積，動機也從原先單純想看看小朋友，蛻變為想更深入了解部落，帶給小朋友更適合、有趣的活動。

他說，與小朋友相處的日子不過2週，卻足以使不同背景的群體互相碰撞，激發對於彼此生活環境的好奇與嚮往，希望能帶給小朋友的，就是在原有生活圈之外，另一種生活的可能性，讓他們在未來求學中，有更多不同的參考。