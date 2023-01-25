據「領事直通車」公眾號24日消息，大陸外交部領事司提醒在美中國公民加強安全防範：

日前，美國多地接連發生槍擊事件，造成包括中國公民在內的嚴重人員傷亡。外交部及中國駐美使領館已啓動領事保護應急機制，同時提醒在美中國公民密切關注當地安全形勢，加強自身安全防範，避免前往人員聚集場所。如遭遇安全威脅，請立即撥打美國報警求助電話：911（可要求中文服務），並聯繫中國駐美使領館或外交部全球領事保護與服務應急熱線尋求協助。

中國外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：

＋86-10-12308

＋86-10-65612308

中國駐美國使領館領事保護與協助電話：

駐美國使館：＋1-202-4952216

駐紐約總領館：＋1-212-6953125

駐舊金山總領館：＋1-415-9296998

駐洛杉磯總領館：＋1-213-8078052