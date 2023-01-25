美國聯邦調查局（FBI）23日表示，去年6月美國加密貨幣公司Harmony開發的跨鏈橋Horizon Bridge，遭竊1億美元（約台幣30億元），經調查背後黑手是與北韓有關的駭客組織Lazarus Group（也稱為 APT38），而被偷走的虛幣透過洗錢方式，將其資金支付彈道飛彈和大規模殺傷性武器。

路透報導，FBI聲明表示，今年1月13日，北韓駭客透過名為Railgun的隱私協議，將去年6月竊取價值6000萬美元的乙太幣進行洗錢，並指一部分遭竊乙太幣被轉到幾家虛擬資產供應商，轉換為比特幣。

FBI提到，北韓將盜走的虛擬貨幣洗錢後，其資金用來支付彈道飛彈和大規模殺傷性武器計畫。

去年6月，總部位於加州的Harmony表示，駭客攻擊其Horizon Bridge跨鏈橋產品，這種工具可讓比特幣和乙太幣等加密貨幣在不同區塊鏈之間轉換。

路透去年6月引述3家數位調查公司報導，Harmony公司遭駭客攻擊，幕後黑手很可能是北韓駭客組織。