一名車主日前在高雄某處停車場發現有輛白色休旅車「停在出口外側」，雖然出口外有塊空地，但仍造成每輛車駛出右轉時，都要非常小心地「鑽出縫隙」，該車主大罵「比考駕照還難」；其他網友留言怒酸「同樣大小的停車場，日本可停400輛，台灣只能停兩輛，出口一輛，入口一輛」。

該名車主在臉書「爆料公社」發文並分享圖片，他日前在過年期間將車停入住家附近的停車場，沒想到回來時發現一輛白色休旅車竟直接擋在「停車場出口」，圖片中停車場出口柵欄雖有一大格空間，但休旅車停入後，卻導致其他車輛駛出時轉彎半徑不夠，根本無法右轉離開，該車主被困在停車場內超級傻眼。

高雄某處停車場發現竟有輛白色休旅車「停在出口外側」，造成每輛車右轉駛出後要非常小心地「鑽出縫隙」，車主大罵「比考駕照還難」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該車主發文怒批「大過年出門就遇到沒品的人，這麼大一台車停在停車場門口」，最後好幾輛車只能盡力從縫隙中鑽出去，他大罵「比考駕照還難」；其他網友留言「找停車場負責人，要他找車主聯絡」、「民事你賠得起可以撞啊」、「同樣大小的停車場，美國可以停300輛，日本可以停400輛，因為日本車比較小，在台灣只能停兩輛，出口一輛，入口一輛」。

也有網友留言「這其實可以聯絡停車場業者，畢竟這可是會影響他們的生意，這是來砸場的」、「原來是大垃圾車」、「租賃公司的司機，水準真高」、「過年真的是啥寶都跑出來」、「輪胎不會沒氣嗎」、「有點閒錢的垃圾8+9 都開這台」。