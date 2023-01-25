原子能科學家今天將象徵性的「末日鐘」調到距午夜剩90秒，是史上最接近午夜的時刻，稱俄羅斯入侵烏克蘭加劇核戰、疾病和氣候波動的威脅，使人類面臨更大的滅亡風險。

綜合路透和法新社報導，總部在芝加哥的非營利組織原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）設立「末日鐘」（Doomsday Clock），顯示全球離世界末日有多近，2023年將「時間」調整至距離午夜只剩90秒，比過去3年快了10秒。

根據原子科學家公報形容，末日鐘「象徵著人類有多接近自我毀滅」。

新調撥的時間反映了俄羅斯入侵烏克蘭，重新燃起人們對核戰的恐懼。

末日鐘當初推出時，被設定在距離午夜還有7分鐘位置。末日鐘距離毀滅最遠的時間點是在1991年冷戰結束後，當時距離午夜有17分鐘。

原子科學家公報總裁兼執行長布朗生（Rachel Bronson）今天在華盛頓舉行的記者會表示：「俄羅斯幾乎不加掩飾地威脅要使用核武，提醒世界因意外、故意或誤判而導致衝突升級，是一種可怕的風險。衝突超過任何人控制的可能性仍然很高。」

布朗生說，原子科學家公報的公告將首次從英語翻譯成烏克蘭語和俄語，以引起關注。

時鐘的指針位置每年由這個組織的科學與安全專家委員會，以及包括13位諾貝爾獎得主在內的贊助委員會決定。

末日鐘反映的世界末日威脅包括政治、武器、科技、氣候變遷和流行病。

前聯合國秘書長潘基文也呼籲世界各國領導人採取行動，因這個世界由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、極端天氣事件和「俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭」而變得更加危險。

潘基文說：「領導人沒有理會2020年末日鐘的警告。我們都持續付出代價。2023年，為了我們所有人的利益，採取行動至關重要。」

原子科學家公報在1945年由參與研發世界上第一批核武的「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）科學家，包括愛因斯坦（Albert Einstein）、歐本海默（J Robert Oppenheimer）等人創設，隨後於1947年推出末日鐘，象徵全球對災難的脆弱性。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1120125