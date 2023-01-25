美國加州近日接連發生與亞裔美國人有關的槍擊案，對華裔社區造成不小震撼。據美國之音報導，此事引發中國網友兩極反應，在中國社交媒體平台上，部分中國民族主義網友卻利用這一系列悲劇來嘲諷中國移民和美國槍支問題。

兩起槍擊案其中一起發生在亞裔聚居的蒙特利帕克市的一個舞廳。兩起案件的嫌疑人Huu Can Tran與趙春利（Chunli Zhao，音譯）都是70歲左右的亞裔老人。這是加州幾十年來最為嚴重的連環槍擊案。兩起案件總共造成至少18人死亡，其中包括多位亞裔。

報導稱，在微信等華人移民普遍使用的社交媒體上，槍擊案讓許多生活在美國的中國人感到震驚與悲痛。

「中國人來到異國他鄉，大家生活都實在不容易，」一位微信用戶在公眾號「華人生活網」相關報導的評論區裡寫道。「應該記住老華僑們的遺訓，做到『守望相助，疾病相扶』。同胞們，珍惜生命！」「在春節之際看到這些，心裡真的難過，希望在外華人國人都平平安安，」另一位用戶說。

在一些微信公眾號的相關文章下，許多在美華人也就美國的槍支議題展開了激烈的討論。

一位用戶說，「如果不是輕易就能有槍，又怎麼會總有這麼大傷亡案件。無論小學生還是72歲，都可以隨時隨地地槍殺這麼多人。」另一位用戶則表示，「個人支持不禁槍！禁槍也是禁的老實人的槍！壞人搞到槍還是很容易。」

報導稱，然而在大洋彼岸，中國民族主義博主和網友們不但沒有對這一系列悲劇表示哀悼，反而展現出冷嘲熱諷的一面。

軍事博主「仰止條侯」寫道：「＃漂亮國風景線[email protected]美國駐華大使館大過年的，你們用這種方式奪眼球搶頭條，也是夠難為你們了。」另一位網民表示：「美國的煙火氣就是濃。中國就算放煙花，速度也太慢了，還是美國煙花高級。」至於「自由美利堅，槍擊每一天」這樣的評論也比比皆是。

許多民族主義網民還在評論中展示對移民美國的中國人的敵意。蒙特利帕克市槍擊案發生地被當地華人稱為「丁胖子廣場」。一名微博網民嘲諷地寫道：「丁胖子廣場，潤人（Run諧音，意指移民）第一站，被滿級大佬衝新手村了嗷，」並配上了齜牙大笑的表情。

第二起槍擊案發生在加州半月灣的農場，導致7人死亡。對此，有網民稱：「想移民美國的快點，又有7個人讓位。」

不過，也有中國網友對這樣的冷嘲熱諷感到不滿：「每次這種新聞下面大多數都是嘲諷國外的環境，第一反應難道不應該是對受害者的悼念嗎，他們不都是和我們一樣的普通人嗎？」

中國官媒尚未大規模報導這兩起槍擊案。新華社、人民日報、央視新聞等均沒有在各自的微信公眾號上發佈有關內容。

微博似乎也對與該事件相關的搜索結果進行了一定程度的審查。關鍵字「加州槍擊」的搜索結果，大多數帖文來自認證帳號。

報導稱，這一審查或許和中國在春節前發起的「淨網」行動有關。中國網信辦1月18日發出通知稱，將展開為期一個月的網路整治行動，以「淨化網路生態，營造積極向上、文明健康的春節網路輿論氛圍。」