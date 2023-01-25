美國性感辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）在電影《控制》飾演班艾佛列克（Ben Affleck）的小三，姣好身材也讓她受封為「地表最辣小三」，演藝事業攀向顛峰。而2021年生完孩子後就火速復出的她，近日曬出一組正在拍攝廣告時的側拍影片及照片，艾蜜莉瑞特考斯基幾乎全裸的演出方式，也令網友看得目瞪口呆。

現年31歲的性感辣模艾蜜莉瑞特考斯基，過去就以天使臉孔、魔鬼身材而聞名，而近日她曬出一組為品牌拍攝新產品時的工作側拍照片與影片。影片中只見她上半身幾乎全裸沒穿，下半身則只穿著一件丁字褲防止重要部位走光，搭配一雙黑色高跟鞋，高掛在空中宛如墜落一般緩緩降，她還要在空中擺出各種性感嫵媚的姿勢，令凹凸有致的身材曲線完美呈現，也讓不少網友看了紛紛大讚「光看都感覺好痛」、「全裸還要吊在半空中實在太敬業了」、「超模不是人人能當的」、「她的身材真的太絕了」、「這動作實在太高難度了」「這好像是什麼電影畫面」意外引發討論，吸引超過85萬人按讚。

事實上，艾蜜莉瑞特考斯基在2021年生完寶貝兒子後她便在短短11天內火速回歸時尚圈，火辣的身材看起來完全不像剛生過小孩，但即使如此她的老公還是被媒體爆出疑似趁她懷孕時出軌多名女性，讓艾蜜莉瑞特考斯基大受打擊，隨後她出席公開場合時也不見手上的婚戒，被外界懷疑兩人的婚姻已岌岌可危。