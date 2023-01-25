一名58歲男性喜好飲酒，偏愛口味較濃烈的威士忌及高粱，一周至少5天喝酒，經健檢發現，已罹患食道癌鱗狀細胞癌。醫師表示，喝酒臉紅代表身體缺乏乙醛去氫酶ALDH2，無法快速清除酒精代謝後的毒性乙醛，比起酒後不會臉紅的人，更易罹患食道癌等疾病。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，該男子自認身體對酒精代謝良好、無不舒服症狀，但經無痛胃鏡檢查發現，在食道上段約1/3位置，發現一黏膜糜爛處，病理檢驗報告確認罹患食道癌-鱗狀細胞癌，所幸只是原味癌，只需以內視鏡黏膜下剝離術，無須化療，目前恢復狀況良好。

梁程超表示，食道癌是一種預後很差的癌症，原因在於食道癌在早期幾無不適，等到出現吞嚥困難，喉嚨卡卡等症狀，再就醫檢查，多是癌細胞已穿越食道黏膜層並侵犯食道肌肉層或食道鄰近組織，甚至已發生淋巴結或遠處轉移現象，使得後續的治療變得棘手。

梁程超表示，台灣每年約有2,700人罹患食道癌，男性佔9成以上，以鱗狀細胞癌最多，鱗狀細胞癌是食道內的鱗狀上皮細胞異常生長造成的癌症，主因為菸酒、嚼檳榔、偏愛吃過燙飲食、愛吃醃漬物、食道曾接觸腐蝕性或放射性傷害，肥胖也會增加罹患食道癌的風險。

據衛福部統計，有飲酒習慣的人較無飲酒習慣者罹患食道癌風險提升3.8倍。梁程超提醒，喝酒臉紅的人代表身體缺乏乙醛去氫酶ALDH2，無法快速清除酒精代謝後的毒性乙醛，比起酒後不會臉紅的人，反而更易罹患食道癌、口腔癌、心臟病。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！