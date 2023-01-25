走一趟六甲區落羽松林，除了美景可欣賞，也能遇見台南市環保局美學班以回收保麗龍、紙製成的紙塑品。（台南市環保局提供／曹婷婷台南傳真）

走一趟六甲區落羽松林，除了美景可欣賞，也能遇見台南市環保局美學班以回收保麗龍、紙製成的紙塑品。（台南市環保局提供／曹婷婷台南傳真）

農曆春節期間，台南六甲區落羽松林成為熱門走春景點之一，不少民眾漫步落羽松林發現許多可愛裝置藝術品，如南瓜馬車、糖果屋、綠野仙蹤系列等，直呼可愛，而這些可愛公仔全出自台南市環保局美學班之手，透過回收保麗龍、回收紙製成的紙塑品，點綴花海，也傳遞環保新美學的顧念。

台南市環保局2007年成立美學班，推動「垃圾美學」即「環保新美學」，以倡導環保生活化及資源循環再利用觀念，陸續將回收保麗龍、碎紙、窗簾布或沙發皮邊角料，進行回收藝術創作，1年約可回收再利用3噸的廢棄物，其中，又以保麗龍及碎紙製成的紙塑公仔最受歡迎，2016年起開放各單位借用展出。

環保局表示，六甲區公所已連續2年訂製環保美學作品，1件是以虎年生肖為主題所打造的吉祥物「稻鶴小虎」（手捧火鶴花與手握稻穗），後續又以在地農產火鶴花及落羽松發想，製作「火鶴花瓶」，寓意祈福平安，2件客製化作品受到民眾高度好評。

今年六甲區公所新春期間在落羽松林一帶推出「來稻六甲松鶴玩．悠遊浪漫落羽松」活動，特地向環保局借了17件紙塑作品布展，這些作品隱藏在2.7公頃落羽松季花海中，歡迎民眾利用農曆年連假來六甲走走，尋訪藏身在落羽松裡的回收紙塑小精靈。

環保局長許仁澤指出，去年美學班協助5處公私單位製作近30件客製化紙塑公仔，如海安路啤酒節串燒、海巡署南部分署虎年吉祥物製作等，希望今年有更多公、私立單位辦活動布置時租用與訂製紙塑公仔，節能又減碳。

環保局指出，在節能減碳前提下，統計去年陸續有民間企業或政府機關向美學班訂購以回收紙、回收保利龍客製化的紙塑品或借展既有的紙塑品，美學班收入較前年增加逾23萬元，達60萬元。