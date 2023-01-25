美國警方今天公布，21日農曆除夕在加州蒙特瑞公園市華人舞廳發生的槍擊案11名罹難者名單。駐洛杉磯辦事處確認，當中3人為台灣僑胞。
這3名擁有中華民國國籍的台灣人都是男性，分別是72歲Yu-Lun Kao、64歲Wen-Tau Yu、76歲Chia Ling Yau。基於保護隱私，洛杉磯辦事處僅提供姓名英文拼音。
洛杉磯辦事處23日證實，舞廳槍擊案死者中有2名台灣人，今天再經比對，罹難台僑增為3人。（編輯：廖漢原）1120125
美國警方今天公布，21日農曆除夕在加州蒙特瑞公園市華人舞廳發生的槍擊案11名罹難者名單。駐洛杉磯辦事處確認，當中3人為台灣僑胞。
這3名擁有中華民國國籍的台灣人都是男性，分別是72歲Yu-Lun Kao、64歲Wen-Tau Yu、76歲Chia Ling Yau。基於保護隱私，洛杉磯辦事處僅提供姓名英文拼音。
洛杉磯辦事處23日證實，舞廳槍擊案死者中有2名台灣人，今天再經比對，罹難台僑增為3人。（編輯：廖漢原）1120125
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