農曆春節期間不少民眾買刮刮樂試手氣，新北市蘆洲區一家彩券行描述，年約30歲的新婚夫妻到親戚家走春路過，挑幾張刮刮樂都中獎，兩人決定用結婚紀念日挑張「1200萬大吉利」，幸運刮中100萬元，夫妻直喊要作小孩未來的教育基金。

台灣彩券公司新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂日前上市，共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、850個100萬元。

台彩統計，截至1月23日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士休旅車、147個100萬元。

台彩根據嘉義縣民雄鄉「加億彩券行」描述，其中幸運刮中100萬元獎項是年約20幾歲的年輕男，當天來到店內，彩券行林小姐開玩笑說：「你這麼年輕又蝦趴（台語流行之意），帶這個阿嬤的茄芷袋，非常復古喔！」

根據「加億彩券行」形容，年輕男正經回說：「我要用這個茄芷袋，把100萬裝回去！」然後買了3張2000萬超級紅包，安靜地刮完後，默默把中100萬元的刮刮樂，以及要裝100萬元獎金的茄芷袋，拿給林小姐拍照，年輕男並說，要把這張中獎彩券影印留給店家宣傳。

台彩同時也根據新北市蘆洲區「松強商店」描述，刮中100萬元的是對年約30歲的新婚夫妻，當天到親戚家走春路過彩券行，想起前一晚夢到刮刮樂中了頭獎，於是決定試試手氣。

根據「松強商店」形容，新婚夫妻挑了200元、300元、500元、2000元的刮刮樂，張張都中獎，兩人決定用結婚紀念日挑了張「1200萬大吉利」，幸運刮中100萬元，新婚夫妻興奮地拿出懷有兔寶寶的超音波照，與彩券行何小姐分享喜悅，並表示要將百萬獎金作為小孩未來的教育基金。

台彩並根據屏東縣屏東市「家樂福彩券行」說，店內供奉的財神爺身旁擺滿百合花，彩券行謝小姐表示，有天夢到在百合花中的財神爺，於是到處尋找果真找到跟夢中一樣的財神爺，於是請回來供奉。

根據「家樂福彩券行」說，財神爺下方有尊彌勒佛，客人可以放硬幣在彌勒佛身上，交換拿下彌勒佛身上另一個硬幣玩刮刮樂。中獎人是年約50歲男性，當天誠心拜完財神爺，買了「2000萬超級紅包」，跟彌勒佛交換完硬幣，刮著刮著竟幸運刮出百萬獎，中獎人驚訝不已，直呼心誠則靈、有拜有保庇。（編輯：楊凱翔）1120125