據美國之音報導，菲律賓總統費迪南德·小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)周一表示，他已向中國提出建議，希望兩國外交部長舉行會談，盡快解決在南海出現的任何新的衝突。他將雙方的分歧歸咎於中國採取的行動。此前，他曾說，菲律賓和其他國家在南海曠日持久的爭端讓他「夜不能寐」，並警告稱，亞洲發生任何類似烏克蘭戰爭的重大對抗，都將給世界帶來災難性後果。

小馬可仕在一個菲律賓多家電視台播放的採訪中說，中國領導人習近平在雙方這個月早些時候舉行的會晤中，同意他提出的外長會談的建議，雙方目前在解決一些細節問題。

報導稱，菲律賓已針對中國在爭議海域日益強硬的行動提出了數百次外交抗議。北京宣稱對幾乎整個南海，包括一些有爭議海域擁有主權。據馬尼拉外交部的數據，僅去年一年，馬尼拉就向北京發出了近200份抗議照會，其中65份是小馬可仕6月上任以來發出的。

除中國和菲律賓外，越南、馬來西亞、台灣和汶萊也陷入了涉及這條繁忙航道的主權爭端。在北京將7個有爭議的島礁變成導彈保護的島嶼基地以加強其主權主張後，南海緊張局勢加劇，成為潛在衝突的熱點，這讓美國及其亞洲和西方盟友感到震驚。

2017年，亞洲鄰國發起被稱為「雙邊磋商機制」的經常性外交會談，在討論雙邊關係其他方面的同時，討論在有爭議海域發生的事故，以防止任何緊張升級。

儘管有持續的雙邊磋商，衝突仍舊發生，包括最近菲律賓漁民報告的一起事件。他們指責中國海警船1月9日將他們從菲律賓佔領的第二托馬斯礁(Second Thomas Shoal)（中國稱仁愛礁）海域趕走，並在他們離開有爭議的海域時跟蹤他們。

在這起事件後，菲律賓海岸警衛隊說，部署了更多的巡邏船隻以保護菲律賓的漁民。

小馬可仕總統在周一的採訪中還說，他在北京與習近平會晤時建議由雙方外長主導「雙邊磋商機制」，以對在有爭議海域發生的衝突做出更快速的回應。目前的「雙邊磋商機制」由兩國的中層外交官處理。

小馬可仕說，他建議將雙邊小組提升至更高級別。他還要求讓菲律賓駐華大使加入更高級的外交磋商。他說，如果需要做出決定，外長或者大使可以隨時與他電話交談，五分鐘內就可做出決定。

小馬可仕表示，習近平同意他的建議並要求中國的外長與菲律賓官員討論這個新的安排。

他還建議中國需要改變其行為，以防止未來發生衝突。他說，「我認為需要的行動應該真的來自中國方面，因為我們不派遣海岸警衛隊船隻進入我們認為的是他們的海域或國際海域。是他們待在菲律賓水域內。」

他說，儘管他提出提升「雙邊磋商機制」級別的建議，菲律賓將繼續行使向中國提出外交抗議的權利。