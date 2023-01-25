把握春節連假尾聲，來趟輕鬆的國內小旅行吧！高鐵快速又方便，是不少人出遊返鄉會搭乘的大眾運輸工具，台灣高鐵公司在春節期間推出高鐵假期「走春專案」，規劃大台北地區8間飯店，精選飯店二日自由行，套裝產品內容包含高鐵來回車票＋飯店住宿一晚＋早餐，並提供限量春節保留房，更打破春節房價總是高到令人卻步的迷思，讓您輕鬆預定享優惠。

「走春潮台北」自由行專案，以左營出發到台北，入住台北凱撒飯店、兩人同行為例，每人最低只要3250元起，相當於只要高鐵來回車票再＋270元就可入住一晚飯店，提供春節期間要來台北走春或拜年的旅客一趟輕鬆的旅程及一晚舒適的住宿，走春玩台北選擇「高鐵假期」，讓您一樣可以玩得開心實惠。

元宵節接著登場，2023年「台灣燈會」在台北，想要一覽精彩燈飾作品的旅客，可以參考一日或二日豐富行專案，台灣高鐵公司推出多樣化的旅遊套裝商品，行程均含高鐵來回車票＋專車接送＋接送至燈區賞燈一條龍服務，套裝式的行程二人就可以成行，除了省去旅客舟車勞頓，由專車帶旅客暢遊多處景點及人員簡易導覽，讓您燈節期間可以玩得更多元、更輕鬆。

專業的導覽人員白天帶領旅客走訪十分老街，及保有純樸舊時風貌的九份老街，晚間再以專車直達「台灣燈會」主燈會場-國父紀念館，輕鬆無縫捕捉精彩奇幻的閃耀驚喜，一日遊行程由左營出發抵達南港，每人最低只要3060元起，相當於購買高鐵來回車票即免費贈送行程。

訂購二日遊的旅客，除提供台北捷運24小時票，限量再加贈台北雙層觀光巴士單次券，給您玩好玩滿整個假期！「走春潮台北」，Chill旅行說走就走，讓高鐵假期帶您歡度春節迎新年。