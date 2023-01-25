台灣民意基金會董事長游盈隆昨（24）日在臉書公開一份未曾公布、針對前新竹市長林智堅論文門案的民調，其中有超過6成受訪民眾不支持總統蔡英文下令全黨力挺林、21.6％支持。相關新聞經轉發至社群平台PTT後，鄉民對於有逾21%受訪者支持力挺林智堅清白，感到強烈不滿。

游盈隆表示，此民調未曾公開，但有鑒於「林智堅論文門案」對2022九合一地方選舉有重大影響，為讓國人更清楚瞭解此案的全國性民意反應，決定公諸於世。而結果顯示，在20歲以上國人中，有高達61.1%的受訪民眾不支持蔡英文力挺林智堅清白，其中34.8%的人一點也不支持，26.3%不太支持。另外，有21.6%的人支持蔡英文這麼做，其中8.3%非常支持，13.3%還算支持。

對此，鄉民們一面倒大罵「21%無道德感的支持者。」「還有一堆死忠的，台灣真的很慘。」「暇挺是沒動腦的吧？」並且狠酸，「支持小智當教育部長。」「死忠的下限永遠可以刷新。」「我是支持挺到底啦，想看看底限在哪？」「還有人支持，真的太強了！」