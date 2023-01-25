海軍水下作業大隊隊員進行水中排除障礙物的訓練。（水下作業大隊提供）

海軍水下作業大隊，平常負責海軍船舶海難救助、脫險及水中未爆彈與爆炸物處理等作業，還需依令支援責任區內的緊急災害（難）防救任務，所有隊員都必須達成「水械專長班」的結訓資格，具備基礎潛水的能力後，才能成為這支專業部隊的一份子。

據《軍聞社》報導，因水中環境特殊，無時無刻都在發生變化，在水中執行搜索、工具組合及使用等能力，對於每一位水下作業大隊的成員都顯得格外重要，例行性在軍港及營區內的深水泳池訓練，早已是他們的家常便飯，期間須戴上潛水頭盔和頭戴式水下攝影系統等，操作水中推進器及水中作業器材；岸上的人則要操作潛水控制箱，進行水中排除障礙物的訓練，強化專業技能及緊急應變能量。

海軍水下作業大隊表示，「水械專長班」的訓練，需具備國軍三項基本體能達85分以上、1000公尺蛙式游泳27分鐘內完成、潛泳達30公尺以上及完成各階段水下技能成績，例如基礎空氣水肺潛水、水面供氣潛水及濕櫃模擬潛深190英呎等鑑測後，始具備水下作業基礎能力。

水下作業大隊於民國48年11月1日由原救難任務編組，擴編為海軍救難大隊，隸屬142艦隊；民國52年10月合併清港隊，下轄4個作業隊，67年5月精簡為3個作業隊及救難人員訓練班，94年1月1日併編爆破大隊「水中械彈處理中隊」，同年7月1日更名為「海軍水下作業大隊」，改隸屬192艦隊。