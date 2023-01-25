今（25）日是初四，也是眾神重臨人間的日子，又稱「接神日」，據《ETtoday新聞雲》指出，這天有5項習俗，包括送神早，接神遲、接五路最佳迎接時間、吃折羅、扔窮和綁火神， 可送走貧窮，讓新的一年財源滾滾。

【初四5項習俗】

1.送神早，接神遲

古時有「送神早，接神遲」的說法，因此送神必須在一大早，接神活動在下午時段進行，儀式時間通常在下午3點至晚上9、10點結束。

2.接五路

接五路原指五路行神，後來演變成迎五路財神，因此接五路的最佳時間為早上9時至11時，可帶著香燭分別到東、西、南、北、中5方位的財神廟去請接，每接一路財神就在門前放一串百子砲，迎接完後再次依序向各路財神行禮。另外供品也必須講究，除要準備三牲水果和酒菜，也可準備甜食，如發糕、冬瓜糖或年糕等甜品。

3.吃折羅

「折羅」意思是把過年剩下的菜料理成大雜燴，初四這天家人一起把飯菜全部吃完，象徵能保佑一整年衣食無憂、不愁吃穿。

4.綁火神

古時候習俗上，會在初四這天將玉米梗或麥梗綁在棍子上，把梗枝點燃後放到河裡漂流，祈求整年家裡沒有火災，另一種說法是指送走貧窮。

5.扔窮

「扔窮」的意思是把垃圾堆到外面，象徵也能把窮神送走。