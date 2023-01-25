由日本女團「假面女子」出身的27歲寫真女神天木純（天木じゅん），清純甜美臉蛋下有著I罩杯核彈級曲線，是「童顏巨乳」偶像代表之一，更被網友封為「東洋乳神」，IG吸引超過202萬人追蹤。而近日適逢農曆新年，擁有眾多海外粉絲的她也特別PO出「全裸福利照」拜年，令網友們大噴鼻血。

在台灣、大陸、香港等地擁有大批粉絲追隨的天木純，近日也特別在個人IG上PO出中文表示「新年快樂，我愛你們所有的中國人，2023年我會努力學習中文」一旁附上的則是她的泡湯照。只見天木純在冰天雪地的露天湯屋中一絲不掛，全身僅用水盆遮住三點重要部位，卻怎樣都遮不住「核彈級」巨峰曲線及事業線，加上她甜美的無害的笑容形成強烈的反差，也成功電暈一票粉絲。

網友看到後紛紛表示「可以不要擋嗎」、「福新年行大運，恭喜發大財」、「幹嘛遮，大方點露出來給大家看」、「好性感」；不過，也有部分台灣網友對於她特別點出「中國人」感到難過，表示「新年快樂，希望你也可以愛台灣人」、「我是台灣人，希望你也可以愛我們」沒想到意外引發爭議。

隨後天木純又再度多張比基尼福利照表示「今天 1 月 23 日。 進入娛樂圈十周年了」接著感謝自己這10年來的努力與堅持，讓她感到獨立且自豪，現在她也持續朝向自己喜歡的工作不斷努力，希望能不斷獲得大家支持，而這段推文也似乎在對喜歡她的粉絲們喊話，再度引發熱烈討論。