一名護理師分享，她和老公交往7年、結婚7年，14年的感情卻輸給了新冠肺炎，老公有遺傳性高血壓與腎臟病，因此一直很努力照顧身體，甚至還挺過了兇險的心肌梗塞，沒想到卻在2022年確診新冠，當時老公還安慰她說沒事的，但隔天她傳的所有訊息都石沉大海，衝進去老公隔離的房間，卻看到老公冰冷的遺體，讓她當場崩潰，一邊哭一邊搶救，但最終老公還是永遠離開了。

一名女網友近日在Dcard上分享，她和老公透過線上遊戲認識彼此，台北和嘉義遠距離戀愛了5年，直到老公大學畢業搬到台北才結束，同一天老公第一次因為血壓太高，導致眼睛微血管爆掉，她也才知道原來老公有遺傳性的高血壓與腎臟病，但因為還年輕，所以醫師說吃藥控制就可以了，因此老公從26歲起就開始吃起慢性病的藥。

女網友指出，她27歲那年，兩人愛情長跑了7年，決定要共組家庭，當時媽媽擔憂老公的身體不好，而她則笑著說「沒關係！現在醫學很發達一定有辦法的。」因此就舉辦了一個小小的婚禮。婚後則努力存錢做試管嬰兒，努力嘗試了6次都以失敗告終，而老公總是溫柔安慰。

女網友說，2020年某天早上，老公突然說胸痛，緊急送醫發現是急性心肌梗塞，由於發現的早，因此老公救了回來，但卻因血管不正常膨大而無法放支架，下次還有可能會堵住，為此老公開始嚴格控制飲食，但她還是很害怕老公下次發病就是永別，所以每天半夜都會驚醒，確認老公是不是好好的，也因此吃起了抗焦慮藥物。

女網友表示，2021年新冠疫情爆發，她在醫院工作，很怕傳染給身為高風險族群的老公，因此每天下班就全套消毒，所幸安全度過這一年；2022年，某天老公載她去上班的時候咳了一聲，回家快篩是陽性，讓她很慌張，而那天是他們在一起的第14年。

女網友指出，老公隔天去醫院看病，也許是老公太輕描淡寫，因此只拿到咳嗽症狀的藥物，而不是抗病毒藥物，那天起老公開始隔離，而她也陪著「3＋4」，期間老公還不斷安慰她說會沒事的，隔天一早她傳訊息確認老公的狀況，但是凌晨5點沒人回、6點也沒人回，一路忍到了9點打過去都沒有人接，她戴上N95口罩衝到房間裡，卻看到老公倒在床角，沒有呼吸心跳、全身冰冷、瞳孔放大。

女網友說，她一邊哭，一邊打給119求救，同時也著手開始進行CPR搶救，但救護人員要著裝，至少半小時才能到，而她只能一邊哭一邊打給能求救的人，但以她的專業，她知道老公已死亡逾半小時，永遠都不會再回來了。後來救護車到了，老公被送到醫院，然後因為是確診者，所以要在24小時內火化，隔天老公就成一個罐子。

女網友悲傷地說，老公已經離開了半年多，但她仍舊想念、仍舊心痛，沒想到連心肌梗塞都撐過去的人，最後卻輸給了新冠肺炎。而那些說好要一起做的事情，老公最終還是食言了。