阿根廷球星梅西（Lionel Messi）與巴黎聖日耳曼PSG的合約將於今年夏天結束，儘管PSG有意和梅西續約，但是西班牙《馬卡報》引述記者羅梅洛（Gerard Romero）的消息，爆料梅西不想留在法甲，而是有意返回西甲老東家巴塞隆納！

「截至目前為止，梅西無意延長他與PSG的合約，他不會與PSG重新簽約。卡達世足賽的勝利改變了梅西的想法，他改為重視其他的事情。」羅梅洛解釋梅西的心態，世足摘冠讓他的生涯成就圓滿，在法甲繼續爭冠，甚至是挑戰歐冠恐怕都已燃不起他的鬥志。

PSG與梅西的合約將於6月30日到期，外界都相信他會續約，因為巴塞隆納沒有足夠的錢簽回梅西，除非梅西願意大幅減薪。羅梅洛認為，梅西有意願重返老東家巴薩，不會為了錢和爭冠而留在PSG。屆時梅西成為自由球員，美國足球大聯盟、阿根廷聯賽、沙烏地聯賽也都對他很有興趣。陪著梅西度過大半生涯的巴薩依然是他最有可能的落腳處。

梅西13歲就離開老家到西班牙加入巴薩體系，他原先希望生涯都不必更換球隊，但雙方在2020年產生矛盾，前主席巴圖莫（Josep Maria Bartomeu）甚至涉嫌雇用網軍破壞梅西的名聲。雖然梅西2021年願意大幅減薪留在巴薩，但礙於西甲相關規定，最後只得含淚離去，他心中可能還是對巴薩念念不忘。