外媒24日報導，德國政府已經決定，將提供烏克蘭豹2（Leopard 2）主力戰車，並且將同意他國提供豹2戰車給烏克蘭，美國也計畫供應M1艾布蘭戰車，數量可能超過30輛。

外媒報導，德國將提供烏克蘭豹2（Leopard 2）主力戰車。

路透社24日引述消息人士報導，德國將提供烏克蘭德製豹2主力戰車，幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，同時允許包括波蘭在內等其他國家援烏豹2戰車。德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）則報導，德國將從武器庫中供應烏克蘭多達15輛豹2戰車。

外媒報導，德國與美國將提供烏克蘭豹2（Leopard 2）主力戰車及M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）。

另外美聯社、《紐約時報》（New York Times）、路透社等24日也都引述未具名美國官員指出，美國準備批准提供烏克蘭M1艾布蘭戰車（M1 Abrams），白宮最快當地時間周三就會宣布消息，提供烏克蘭的M1艾布蘭戰車可能多達、甚至超過30輛。

官員透露，美國可能透過「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）提供烏克蘭戰車，也就是直接向業界購買戰車，而非從美國軍武庫中撥出戰車交付烏克蘭，官員說，美國有可能向擁有艾布蘭戰車的盟友洽購，在整修、翻新後再轉交烏克蘭。

不過官員坦言，從購買到交付，艾布蘭戰車有可能需要耗時數月、甚至數年才能運抵烏克蘭。

美國與德國同日釋出可能提供烏克蘭戰車的消息可說是態度大逆轉，俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿1年，基輔不斷要求西方援助戰車，認為這類西方重型戰車能在俄羅斯發動新一波攻擊前，讓烏克蘭軍隊擁有更多機動性及提供更多保護，並且收復部分失土。

不過德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨（Social Democrats）一直以來都不願讓步，擔憂提供烏克蘭德製豹2主力戰車將導致俄羅斯升級戰事。德國官員私下透露，唯有美國同意援烏M1艾布蘭戰車，柏林才會提供豹2主力戰車。

過去一個月來，美國同樣對提供烏克蘭M1艾布蘭戰車表示疑慮，指出使用M1艾布蘭戰車需要投入大量人員訓練及維護，美國官員認為，德國豹2主力戰車對烏克蘭軍隊來說可能會更有用，因為許多盟友都有這輛戰車，而且豹2所需要的訓練比艾布蘭戰車更少。目前許多歐洲國家都使用德製豹2主力戰車，全歐洲約有2000輛。

外媒24日報導，美國準備批准提供烏克蘭M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）。（資料照／美聯社）
外媒24日報導，美國準備批准提供烏克蘭M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）。（資料照／美聯社）

不過美國官員透露，如今美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已經逐漸接受提供烏克蘭戰車將能促進德國跟進援烏豹2戰車的觀點，提供德國政治掩護的目標已經勝過了五角大廈的不情願。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）軍事專家坎西恩（Mark Cancian）分析，美國提供烏克蘭M1艾布蘭戰車的唯一原因就是給予德國政治掩護，讓柏林提供豹2戰車。

文章來源：In reversal, US poised to approve Abrams tanks for Ukraine
文章來源：The U.S. decision to send M1 Abrams tanks to Ukraine breaks new ground.
文章來源：U.S. poised to approve sending Abrams tanks to Ukraine
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