農委會種苗改良繁殖場為協助國內種苗業者布局全球種苗市場，持續建立種子檢測技術及提供相關服務，2022年為提升服務效率，特將申請窗口整合於「整合型植物種苗檢測多元服務平台」，將可協助國內業者透過網路申請相關檢測，獲得更便捷之技術服務，創造相關種子（以葫蘆科、茄科及十字花科為主）出口產值約達新台幣2.2億元／年。

種苗場說明，我國具有優秀育種實力及良好品種，長久以來持續將優良的種子／苗銷往國外，故在全球種苗市場占有一席之地，每年產值高達7.3億元。然而，近年來各國的繁雜檢疫規定（如：病蟲害、基因改造作物等），已對國內業者造成非關稅貿易障礙，並嚴重影響種子／苗之輸出，如何快速取得檢疫證明，是當前業者亟需政府單位協助的課題。

種苗場指出，自2009年起種苗場即取得TAF檢測實驗室認證，持續針對植物病原、種子品質及基因轉殖作物等領域，建立相關檢測技術並提供對外服務，近年協助業者檢測數量約計3,500件／年。種苗場為更貼近業者需求並提升服務效能，故著手開發線上服務平台，並於2022年正式推出「整合型植物種苗檢測多元服務平台」的線上服務，包括「植物病原檢測」、「基因轉殖植物檢測」，以及「ISTA國際檢驗證種子檢查」等項目。

種苗場表示，利用該平台除達到快速的傳遞時效外，也提供檢測服務相關資訊，相較於書面申請作業方式，可讓申請者節省一半以上的時間，點擊下列平台網址（https://seedtesting.tss.gov.tw/Page/Default.aspx），三步驟內即可完成註冊，快速又便捷。